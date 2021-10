Trainer Rose: «Keine Grundsatzdiskussion» über Mannschaft

Bielefeld (dpa)

BVB-Trainer Marco Rose hat nach der klaren 0:4-Niederlage in der Champions League bei Ajax Amsterdam Zweifel am Teamspirit zurückgewiesen. «Ich sehe keine Grundsatzdiskussion über den Charakter oder die Qualität meiner Mannschaft», sagte der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Samstag im TV-Sender Sky vor der Partie bei Arminia Bielefeld. Man habe «in Amsterdam nicht das Gesicht gezeigt, was wir wollen und sehr verdient verloren», sagte Rose und forderte: «Wir müssen besser werden und uns weiterentwickeln.» Auf die Frage, ob die Partie auf der Bielefelder Alm ein «Charaktertest» sei, antwortete er: «Jedes Spiel ist ein Charaktertest, weil du in jedem Spiel Charakter zeigen musst.»

Von dpa