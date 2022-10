Mönchengladbach (dpa)

Einen Tag nach der 1:5-Niederlage beim SV Werder Bremen hat sich Borussia Mönchengladbachs Cheftrainer Daniel Farke wegen eines positiven Corona-Schnelltests in Isolation begeben müssen. Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntag via Twitter mit. Die Leitung des Spielersatztrainings am Sonntagvormittag übernahm deshalb Co-Trainer Edmund Riemer. Das Ergebnis des PCR-Tests bei Farke liegt noch nicht vor.

Von dpa