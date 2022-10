Trainer Farke erlebte «emotionalen» Abschied aus Russland

Mönchengladbach (dpa)

Daniel Farke war nur wenige Wochen in Russland als Trainer angestellt, er hat das Land direkt nach dem Angriffskrieg in der Ukraine verlassen - dennoch fiel ihm der Abschied nicht leicht. «Wenn der russische Koch, der kaum Englisch spricht, mit einem Dolmetscher vor dir steht und sich mit Tränen in den Augen bedankt für die gemeinsame Zeit, ist das sehr emotional», sagte der aktuelle Coach des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach im «Bild»-Podcast Phrasenmäher: «Wer da nicht bewegt und berührt ist, hat kein Herz.»

Von dpa