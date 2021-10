Trainer Baumgart für ruhigere Diskussion über Kimmich

Köln (dpa)

Kölns Trainer Steffen Baumgart plädiert für mehr Ruhe in der Debatte um den noch nicht gegen das Coronavirus geimpften Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich. Nur weil jemand mehr in der Öffentlichkeit stehe, mache er noch lange nicht alles richtig oder alles falsch, sagte Baumgart am Dienstag. «Auch da sollten wir vielleicht alle mal ein bisschen ruhiger treten, grundsätzlich.»

Von dpa