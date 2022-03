Toter Säugling in Mülleimer in Mönchengladbach gefunden

Mönchengladbach (dpa)

In einem öffentlichen Mülleimer in Mönchengladbach ist am Montagnachmittag ein toter Säugling gefunden worden. Eine Frau entdeckte das leblose Baby an der Ecke Ackerstraße/Carl-Diem-Straße in der Nähe des Mönchengladbacher Volksgartens, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam am Abend mitteilten. Die Geburt des Kindes habe wahrscheinlich erst wenige Stunden oder Tage zurückgelegen.

Von dpa