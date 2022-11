Toter Mann in Altkleider-Container gefunden

Rommerskirchen (dpa/lnw)

In einem Altkleider-Container in Rommerskirchen (Rhein-Kreis Neuss) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der 43-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen vermutlich bei einem Unfall ums Leben gekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein vorbeifahrender Zeuge sei auf die Beine des Toten, die aus dem Container ragten, aufmerksam geworden und habe den Notruf gewählt. Die Beamten suchen nun nach dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag nach weiteren Zeugen.

Von dpa