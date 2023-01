Totenmesse für Benedikt XVI. im Kölner Dom

Im Kölner Dom findet am Samstag (12.00 Uhr) eine festliche Totenmesse für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. statt. Die Predigt hält Kardinal Rainer Maria Woelki. Benedikt, mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, war am vergangenen Samtag im Alter von 95 Jahren im Vatikan gestorben. Mit dem Erzbistum Köln hatte er viele Verbindungen. So begleitete er Kardinal Josef Frings als theologischer Berater zum Zweiten Vatikanischen Konzil und lehrte einige Jahre an der Universität Bonn. Der Besuch des Weltjugendtags in Köln wenige Monate nach seiner Wahl zum Papst 2005 gilt als einer der Höhepunkte seines Pontifikats.

Woelki hatte Benedikt in der vergangenen Woche bereits als Vorreiter bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch bezeichnet. «Ich glaube, dass er auch derjenige war, der mit Blick auf die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs die Zeichen der Zeit erkannt hat», sagte Woelki im Fernsehsender Welt. Zudem würdigte er Benedikt als «tiefen geistlichen Denker». Er sagte: «Seine Theologie hat ungezählte Menschen in ihrem Glauben geprägt und bestärkt - genauso wie die Demut und der Mut, mit denen er all seine Ämter ausfüllte.»