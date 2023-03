Tote Hosen ziehen Bilanz: Zwei Millionen für Erdbebenopfer

Düsseldorf (dpa)

Die Toten Hosen haben mit ihrer Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zwei Millionen Euro eingespielt. Das gab die Band am Freitag in Düsseldorf bekannt. Unter dem Motto «Drei Akkorde für deine Spende!» hatte die Punkrockband unter anderem ein großes Benefizkonzert in Düsseldorf gegeben.

Von dpa