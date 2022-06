Torwart Riemann bleibt beim VfL Bochum: Vertrag bis 2025

Bochum (dpa)

Torhüter Manuel Riemann hat seinen ursprünglich bis 2023 datierten Vertrag beim VfL Bochum vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Wie der Fußball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, bindet sich der 33 Jahre alte Routinier bis 30. Juni 2025 an den Revierclub. Von 2015 an absolvierte Riemann 218 Pflichtspiele für den VfL. «Er hat nach seinen konstant guten Leistungen in der 2. Bundesliga nun auch in der Bundesliga nachgewiesen, dass er ein Top-Torwart ist», sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.

Von dpa