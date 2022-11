Torhüter Rebmann wechselt von Göppingen nach Gummersbach

Göppingen (dpa/lsw)

Handball-Torwart Daniel Rebmann verlässt den Bundesligisten Frisch Auf Göppingen zum Saisonende und wechselt zum Ligarivalen VfL Gummerbach. Das teilte der Tabellen-16. am Freitag mit. «Ich wollte in meiner Karriere den nächsten Schritt machen und dabei einen anderen Verein kennenlernen, in dem ich mich weiterentwickeln kann, mich neu beweisen und dann auch sportlich durchsetzen muss», begründete Rebmann seine Entscheidung. Die aktuell schwierige sportliche Situation von Frisch Auf habe dabei keine Rolle gespielt.

Von dpa