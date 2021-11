Torhüter Kastenmeier positiv auf Coronavirus getestet

Düsseldorf (dpa)

Fortuna Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 24-Jährige befindet sich in häuslicher Quarantäne und steht dem Fußball-Zweitligisten «bis auf Weiteres» nicht zur Verfügung, wie die Fortuna am Mittwoch mitteilte. Auch Mittelfeldspieler Thomas Pledl muss als enge Kontaktperson in häusliche Isolation. Er zeige keine Symptome, sei bislang negativ getestet und könne sich nach fünf Tagen aus der Quarantäne freitesten, schrieben die Rheinländer.

Von dpa