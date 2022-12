Topf noch nicht leer: Förderung von Wohneigentum geht weiter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wer in Nordrhein-Westfalen baut oder eine Wohnung kauft und in der eigenen Immobilie wohnt, kann auch weiterhin bis zu 10.000 Euro Zuschuss vom Land bekommen. Der Förderzeitraum für das Zuschussprogramm Wohneigentum sei über den Jahreswechsel hinaus verlängert worden, teilte das NRW-Finanzministerium am Freitag mit. Die ab Anfang 2022 zur Verfügung gestellten 400 Millionen Euro sind demnach bei weitem noch nicht ausgeschöpft.

Von dpa