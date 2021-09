Tonnenweise Schwemmgut beim Müllsammeln am Rhein gesammelt

Weinfässer, Getränkekisten, Gartenmöbel und sogar ein Fernwärmerohr - 35.000 Freiwillige haben nach Angaben der Organisatoren am Samstag das Ufer des Rheins und seiner Nebenflüsse von Müll befreit. In Köln sammelten Hunderte Menschen bei der Aktion «RhineCleanUp» mehr als drei Tonnen Schwemmgut der Flutkatastrophe an einer Rhein-Stelle in Stammheim ein.

Auch entlang der Ruhr in Essen und am Flussufer von Main und Mosel wurde Müll eingesammelt. Insgesamt rechneten die Initiatoren des «RhineCleanUp» bis Sonntag mit bis zu 40.000 freiwilligen Helferinnen und Helfern an vielen Flüssen in Deutschland und den Nachbarstaaten.

Das 20 Meter lange Fernwärmerohr, das bei Stammheim angeschwemmt wurde, wurde mit einer Metallsäge zersägt. «Das ist Schwemmgut aus dem Ahrtal», sagte Christian Stock vom Verein Krake, der die Sammelaktion in Stammheim organisiert hatte. Er habe die großen Müllmengen im Rhein nach dem Hochwasser erwartet. «Nach der Flutkatastrophe musste dringend etwas getan werden.»

Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet.

Müllsammel-Sieger wurden in diesem Jahr nach Angaben der Organisatoren die drei Metropolen des rheinischen Karnevals: In Düsseldorf suchten demnach rund 3000 Freiwillige Müll am Rhein, in Köln und Mainz jeweils rund 1000. Erfolgreich sei die Aktion auch an der Ruhr gewesen: Essen und Duisburg meldeten ebenfalls jeweils 1000 Helfer.

«Uns ist es wieder gelungen, mit unserer Aktion ein beeindruckendes Zeichen zu setzen», erklärte Initiator Joachim Umbach. Den Menschen müsse klargemacht werden, «dass Müll nicht in die Natur gehört».

Ziel des «RhineCleanUp» ist es, besonders den Rhein von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden von tonnenweise Abfällen zu säubern. Im Jahr 2020 hatten etwa 300 Gruppen mitgemacht, die Zahl der Müllsammler wurde auf 35.000 geschätzt.