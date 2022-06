Tödlicher Unfall bei Rennen: Angeklagte gehen in Revision

Aachen (dpa/lnw)

Im Prozess um den Unfalltod eines Mädchens nach einem illegalen Autorennen in der Eifel wollen sich die beiden Angeklagten gegen ihr Urteil wehren. Die 20 und 21 Jahre alten Männer hätten Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt, sagte ein Sprecher des Aachener Landgerichts am Freitag. Das Gericht hatte sie vor gut einer Woche zu Jugendstrafen verurteilt. Nach Angaben des Sprechers geht auch ein Nebenkläger in Revision.

Von dpa