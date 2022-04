Tödlicher Sturz vom Parkhausdach: Ermittlungen dauern an

Essen (dpa)

Nach dem tödlichen Absturz eines Autos von einem Parkhausdach in Essen dauern die Ermittlungen zum Geschehen an. Dies teilte eine Sprecherin der Polizei Essen am Dienstagmorgen mit. Ein 16-Jähriger und ein 19-Jähriger hatten am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache in einem Wagen eine Abgrenzung durchbrochen und waren mehr als 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Um die beiden Insassen aus dem Autowrack zu befreien, hatte die Feuerwehr Teile des Daches abgeschnitten. Die Teenager wurden noch in eine Klinik gebracht, wo aber kurz nach Eintreffen nur noch ihr Tod festgestellt werden konnte.

Von dpa