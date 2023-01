Tödlicher Streit auf Schulgelände: Bewährung für 16-Jährigen

Bielefeld (dpa/lnw)

Ein Jugendlicher, der einen 26-Jährigen bei einem Streit auf einem Schulgelände in Bielefeld mit einem Messer tödlich verletzt hat, ist zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Der zur Tatzeit 15-Jährige sei am Montag nach Jugendstrafrecht wegen Beteiligung an einer Schlägerei verurteilt worden - nicht wegen Totschlags, sagte ein Sprecher des Landgerichts Bielefeld. Zuvor hatte Radio Bielefeld über das Urteil berichtet.

Von dpa