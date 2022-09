Tödlicher Einsatz: Durchsuchungen bei beteiligten Polizisten

Düsseldorf/Dortmund (dpa/lnw)

Im Fall um einen durch Polizeischüsse getöteten 16-jährigen Flüchtling in Dortmund hat es Durchsuchungen bei den beschuldigten Beamten gegeben. Das erklärte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag vor dem Innenausschuss des Landtags. Am 14. September seien deren Handys beschlagnahmt worden. Zudem sei die Waffe des Dienstgruppenleiters beschlagnahmt worden. Ein Zeuge habe ausgesagt, dass auch aus dieser Waffe geschossen worden sei.

Von dpa