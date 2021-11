Der Mann habe auf einem Firmengelände gearbeitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Unfall am Dienstag wurde der Kranarbeiter in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort starb der 53-Jährige später an seinen schweren Verletzungen. Das Amt für Arbeitsschutz ermittelt zu den genauen Umständen.