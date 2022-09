Tödliche Attacke bei CSD wird Thema im Innenausschuss

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der tödliche Angriff beim Christopher-Street-Day in Münster wird am Donnerstag (13.30 Uhr) Thema im Innenausschuss des Landtags. Die SPD-Fraktion hat eine Aktuelle Viertelstunde beantragt. Ein 25-Jähriger hatte laut Staatsanwaltschaft ein schweres Schädel-Hirn-Trauma am Hinterkopf erlitten. Ein 20-Jähriger soll ihn zuvor unvermittelt mit der Faust geschlagen haben.

Von dpa