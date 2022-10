Tina Müller tritt als Douglas-Chefin ab

Düsseldorf (dpa)

Führungswechsel bei Douglas: Die bisherige Chefin, Tina Müller (54), wechselt «auf eigenen Wunsch» in den Aufsichtsrat, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der frühere Chef des Non-Food-Discounters Action Sander van der Laan (54) übernimmt am 1. November die Leitung der größten deutschen Parfümeriekette.

Von dpa