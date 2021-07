Tigerkinder erkunden Außengelände im Duisburger Zoo

Ein Zoo-Mitarbeiter hält ein Tigerbaby in den Armen.

Rund zweieinhalb Monate nach ihrer Geburt erkunden die Tigerkinder im Duisburger Zoo das Außengelände ihres Geheges. Damit haben nun auch Zoobesucher die Chance, die jungen Raubkatzen zu erblicken, teilte der Zoo am Donnerstag mit. «Das ist auch für uns spannend zu beobachten», sagte Tierpflegerin Bianca Königshausen laut Mitteilung. Wie auf einem großen Abenteuerspielplatz unternehmen die Kleinen demnach erste Ausflüge durch das hohe Gras, die flachen Wasserzonen oder erklimmen die Baumstämme auf dem Gelände. Vor allem in den Morgenstunden sei die Chance am größten, den Tieren zuzuschauen.

Dann verlassen die Tierkinder - ein Männchen und ein Weibchen, wie inzwischen bekannt ist - an der Seite ihrer Mutter «Dasha» den Stall. Vater «El-Roi» genieße währenddessen die Ruhe auf der benachbarten Anlage. «Sibirische Tiger sind Einzelgänger, die Aufzucht ist Aufgabe der Katzen», erläuterte Königshausen. Allerdings habe der Tigervater bereits Kontakt zu seinem Nachwuchs aufgenommen - und sie durch eine schützende Abtrennung bereits beschnuppert und mit ihnen gespielt. «Das toleriert Dasha, bei einem direkten Aufeinandertreffen würde sie den Nachwuchs allerdings verteidigen und den Vater vertreiben», sagte die Tierpflegerin.

Die beiden Jungtiere waren Anfang Mai im Duisburger Zoo geboren worden. Die ersten Wochen verbrachten die Tigerbabys allerdings abgeschirmt von der Öffentlichkeit in einer Wurfbox. Auch jetzt haben sie Rückzugszonen auf der Anlage.