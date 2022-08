Tierpark: Bärin Jule ist tot

Bielefeld (dpa/lnw)

Die Bärin Jule im Heimat-Tierpark Olderdissen in Bielefeld ist im für die Tiere hohen Alter von 32 Jahren gestorben. Ihre Tierpflegerin habe sie am Mittwochmorgen leblos in ihrer Box gefunden, teilte die Stadt Bielefeld mit. «Es spricht alles dafür, dass Jule ganz friedlich in der Nacht eingeschlafen ist. Wir gehen also davon aus, dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist», sagte Tierpark-Leiter Herbert Linnemann.

Von dpa