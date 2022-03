Thyssenkrupp: Krieg beeinträchtigt Geschäftsentwicklung

Essen (dpa)

Der Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp rechnet infolge des Krieges in der Ukraine mit einer «Beeinträchtigung der Geschäftsentwicklung». Es seien direkte und indirekte Auswirkungen zu erwarten, teilte das Essener Unternehmen am Mittwochabend mit. Zwar seien die Umsätze der Unternehmensgruppe mit Russland und der Ukraine mit deutlich unter einem Prozent am Gesamtumsatz vernachlässigbar. Die «weitreichenden gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Folgen des Krieges in der Ukraine» werden nach Einschätzung des Vorstands aber den Geschäftsverlauf der Unternehmensgruppe beeinträchtigen.

Von dpa