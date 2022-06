Thorsten Schick soll CDU-Landtagsfraktion in NRW führen

Der bisherige CDU-Landtagsfraktionschef Bodo Löttgen hatte angekündigt, sich in der neuen Wahlperiode nicht erneut um das Amt zu bewerben. Der 63 Jahre alte ehemalige Kriminalkommissar hatte seine Entscheidung mit persönlichen Belastungen nach mehreren Todesfällen in der Familie begründet. Die CDU-Fraktion wollte noch in einer Sitzung am Mittwochabend ihre neue Fraktionsspitze wählen. Gegenkandidaturen zu Schick wurden bislang nicht bekannt.