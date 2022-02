Thioune leitet erstes Training in Düsseldorf: Bodzek zurück

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fußball-Lehrer Daniel Thioune hat die Arbeit bei Fortuna Düsseldorf aufgenommen. Einen Tag nach seiner Vorstellung als neuer Coach des Zweitligisten leitete der 47 Jahre alte Nachfolger von Christian Preußer am Dienstagmorgen sein erstes Training an neuer Wirkungsstätte. Bei der 92 Minuten langen Einheit konnte Thioune auch Adam Bodzek begrüßen, für den eine gut zwei Monate lange Zwangspause zu Ende ging. Der 36 Jahre alte Mannschaftskapitän hatte sich beim 1:3 seines Teams Anfang Dezember 2021 in Darmstadt mehrere Rippenbrüche zugezogen.

Von dpa