Terrorverdächtiger Schüler wegen Anschlagsplänen angeklagt

Karlsruhe (dpa)

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen einen Schüler erhoben, der einen rechtsextremistisch motivierten Anschlag an seinem Gymnasium in Essen geplant haben soll. Sie wirft dem heute 17-Jährigen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, Terrorismusfinanzierung sowie Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz vor, wie die oberste Anklagebehörde in Deutschland am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Der Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Düsseldorf muss entscheiden, ob er die Anklage zulässt. Zuerst hatte die «WAZ» (Dienstag) darüber berichtet.

Von dpa