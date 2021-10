Terodde: «Rückschritt in die Regionalliga war wegweisend»

Gelsenkirchen (dpa)

Simon Terodde hat seinen damaligen Rückschritt in die Fußball-Regionalliga als einen «der wegweisenden Entscheidungen in meinem Leben» bezeichnet. «Wenn ich beharrlich versucht hätte, mich bei einer Profimannschaft durchzusetzen, wäre ich vielleicht irgendwann in der Versenkung verschwunden», sagte der Torjäger des FC Schalke 04 in einem Interview des Fachmagazins «Kicker». Terodde hatte am vergangenen Spieltag mit seinem 153. Treffer den bisherigen Rekord von Dieter Schatzschneider als bester Zweitliga-Schütze eingestellt.

Von dpa