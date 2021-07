Technischer Defekt Ursache für Brand in Monheim

Nachdem bei einem Brand in Monheim (Kreis Mettmann) 18 Bewohner gerettet wurden, steht nun die Ursache für das Feuer fest. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Feuer in dem Mehrparteienhaus durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät in einer Wohnung ausgelöst. Um welches Gerät genau es sich gehandelt habe, sei im Nachhinein nicht mehr feststellbar gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Bei dem Brand entstand laut Mitteilung ein Schaden in Höhe von 300.000 bis 400.000 Euro. Neben der komplett ausgebrannten Wohnung im zweiten Obergeschoss seien auch die darüber liegenden Wohnungen bis auf weiteres unbewohnbar.

Das Feuer war in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen. Mit Drehleitern und durch das Treppenhaus konnten die Hausbewohner gerettet werden. Eine Person kam mit einer schweren Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Elf weitere Menschen wurden vom Rettungsdienst ambulant behandelt und danach entlassen.