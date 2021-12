Taxifahrer fährt während Raub zur Polizei und hupt um Hilfe

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Während er ausgeraubt wurde, ist ein Taxifahrer in Mönchengladbach zu einem Polizeirevier gefahren und hat durch lautes Hupen auf sich aufmerksam gemacht. Ein 23 Jahre alter Fahrgast habe in der Nacht zu Mittwoch die Plexiglasscheibe in dem Taxi beschädigt und den 56-jährigen Taxifahrer angegriffen, teilte die Polizei mit. Zudem habe er dem Fahrer das Handy abgenommen und Geld gefordert. Zuvor war es demnach zu Streitigkeiten im Taxi gekommen, weil der Gast nicht zahlen konnte.

Von dpa