Tausende Pilger ziehen wieder von Osnabrück nach Telgte

Osnabrück (dpa)

Sie startet sehr früh am Morgen und zieht Tausende Pilger an: Zur Fußwallfahrt von Osnabrück nach Telgte werden am Samstag insgesamt rund 5000 Gläubige erwartet. Startpunkt ist der Johannisfriedhof in Osnabrück (3.00 Uhr). Gegen 15.45 Uhr ist der Einzug in den münsterländischen Marienwallfahrtsort Telgte geplant. Auch der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode soll die Wallfahrt begleiten - und in Oedingberge auf der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zu den Pilgern predigen.

Von dpa