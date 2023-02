Tatverdächtiger in U-Haft nach Großfeuer

Rheda-Wiedenbrück (dpa/lnw)

Nach einem Großfeuer am Wochenende in Rheda-Wiedenbrück sitzt ein tatverdächtiger Brandstifter in Untersuchungshaft. Der Heranwachsende sei am Sonntag vorläufig festgenommen und am Montag einem Haftrichter vorgeführt worden, teilten Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Polizei in Gütersloh am Dienstag gemeinsam mit. Bei dem Brand waren am Samstagabend mehrere Lagerhallen in einem Industriekomplex westlich der Innenstadt zerstört worden. Zum genauen Alter des jungen Erwachsenen und zum Motiv macht die Polizei wegen der noch laufenden Ermittlungen derzeit keine Angaben.

Von dpa