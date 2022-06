Tarifvertrag: Höhere Mindestgage für Künstler und Techniker

Köln (dpa/lnw)

Der Deutsche Bühnenverein und drei Künstler-Gewerkschaften haben sich auf eine deutliche Erhöhung der Mindestgage für Solobeschäftigte und Bühnentechniker an Theatern geeinigt. Wie der Bühnenverein am Dienstag in Köln mitteilte, soll die Mindestgage von bisher 2000 Euro in zwei Stufen angehoben werden. Ab dem 1. September 2022 sollen zunächst 2550 Euro und ab dem 1. Januar 2023 dann 2715 Euro gezahlt werden. Nach der aktuellen Theaterstatistik sind bundesweit etwa 12.500 Mitarbeitende nach dem Tarifvertrag Bühne angestellt. Unklar ist, wie viele von ihnen die Mindestgage erhalten.

Von dpa