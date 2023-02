Tarifgespräche zwischen Post und Verdi dauern an

Berlin (dpa)

Die Gespräche in den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post haben am heutigen Freitagmorgen angedauert. Beide Tarifparteien würden sich möglicherweise am Freitagnachmittag zum Stand der Verhandlungen äußern, sagte ein Post-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa