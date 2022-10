Talbrücken bei Hagen werden überprüft: Sperrungen

Hagen (dpa/lnw)

Die benachbarten Talbrücken Brunsbecke und Kattenohl auf der Autobahn 45 bei Hagen werden von Samstagmorgen bis Dienstagabend in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. In der Zeit werden die Bauwerke turnusmäßig überprüft, der Verkehr wird umgeleitet, wie die Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH mitteilte. Auch an den folgenden drei Wochenenden werden die Brücken deswegen jeweils in einer Fahrtrichtung gesperrt.

Von dpa