Tagebau-Ort Lützerath vom Stromnetz getrennt

Erkelenz (dpa/lnw)

Die von Klimaaktivisten bewohnte Ortschaft Lützerath am Rand des Braunkohletagebaus Garzweiler ist seit Dienstag vom Stromnetz abgeklemmt. Die in einigen verlassenen und besetzten Häusern lebenden Kohlegegner erklärten, sie wollten nun mehr Solarpanele für eine eigene Stromversorgung aufbauen. Sie sprachen von einer Eskalation des Konflikts um Klimaschutz am Braunkohletagebau.

Von dpa