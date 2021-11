Tag der Kinderrechte: Gebäude erstrahlen in Blau

Köln (dpa)

Zum Tag der Kinderrechte am 20. November werden am Samstagabend zahlreiche bekannte Gebäude weltweit in Blau erstrahlen. Mit der Aktion auf Initiative des UN-Kinderhilfswerks Unicef soll auf die Rechte von Kindern aufmerksam gemacht werden. In Deutschland beteiligen sich nach Angaben von Unicef mehr als 30 Städte und Gemeinden. Blau angestrahlt würden unter anderem der Post-Tower in Bonn, Schloss Drachenburg in Königswinter, die Allianz-Arena in München, das Rheinenergie-Stadion in Köln, die Porta Nigra in Trier und das Ulmer Münster.

Von dpa