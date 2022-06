Täuschend echte Waffe: Mann bedroht Anwohner und Polizisten

Der 31-Jährige sei am Dienstagmorgen erwischt worden, als er durch eine offene Terrassentür in ein Privathaus einsteigen wollte. Als die alarmierte Polizei eintraf, zog der Mann seine täuschend echt aussehende Waffe, bedrohte die Bewohner und schließlich auch die Beamten. Dann ergriff er die Flucht. Nachdem ein Polizist einen Warnschuss in die Luft feuerte, habe sich der 31-Jährige überwältigen und festnehmen lassen. Er kam in die Psychiatrie.