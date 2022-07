T-Mobile US erhöht Jahresziele: Fusionskosten

Bellevue (dpa)

Mehr Betriebsgewinn, höhere Synergieeffekte - aber auch etwas höhere Kosten im Zusammenhang mit der Fusion mit dem Konkurrenten Sprint: Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat ihre Ziele für das laufende Jahr erneut hochgeschraubt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis solle auf Jahressicht nun bei 26 bis 26,3 Milliarden Dollar (25,6 bis 25,9 Mrd Euro) liegen, teilte der Konzern am Mittwoch in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mit. Bislang wollte Unternehmenschef Mike Sievert 25,8 bis 26,2 Milliarden Dollar erzielen. Das zweite Quartal verlief aber durchwachsen.

Von dpa