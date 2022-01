Synode der rheinischen Kirche tagt digital

Die Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland läuft auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie wieder digital ab. Eröffnet wird die Synode am Sonntag (13.00) mit einem Abendmahlsgottesdienst, der live aus der Düsseldorfer Johanneskirche ins Internet übertragen wird. Vor Ort sind nur die an der Liturgie Beteiligten. Alle anderen feiern den Gottesdienst an den Bildschirmen mit.

Am Nachmittag kommt das Parlament der zweitgrößten evangelischen Landeskirche zu seiner ersten Plenarsitzung zusammen, die ebenfalls digital verläuft. Am Mittwoch legt der vor einem Jahr neu gewählte rheinische Präses Thorsten Latzel seinen ersten Rechenschaftsbericht ab. Im Mittelpunkt der bis Donnerstag dauernden Synode steht das Thema Seelsorge. Die Landessynode mit aktuell 199 Mitgliedern ist das oberste Leitungsgremium der rheinischen Kirche.

Das Gebiet der rheinischen Kirche mit derzeit etwa 2,4 Millionen Mitgliedern und 643 Gemeinden erstreckt sich über Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen.