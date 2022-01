Supermarkt-Überfall mit Pistole: Männer erbeuten Bargeld

Die 20 bis 30 Jahre alten Männer seien mit der Beute geflohen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Männer hätten am Montagabend vorgegeben, Ware an der Kasse bezahlen zu wollen. Dann habe einer der beiden die Kassiererin mit einer Pistole bedroht, der andere habe das Bargeld aus der geöffneten Kasse gegriffen und in eine Tüte gestopft. Die Männer trugen laut Polizei Coronaschutzmasken.