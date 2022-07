Suche nach vermisstem 33-Jährigen in See geht weiter

Duisburg (dpa/lnw)

Die Feuerwehr sucht am Mittwoch weiter mit Tauchern in einem See in Duisburg nach einem 33-jährigen Mann. Er war am Dienstagabend von einer Luftmatratze gerutscht, in den Masurensee gefallen und wird seitdem vermisst, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. In der Nacht war die Suche wegen der Dunkelheit unterbrochen worden.

Von dpa