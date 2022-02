Sturm beschädigt Kirchendach in Krefeld: Schule betroffen

Krefeld (dpa/lnw)

Der Sturm hat das Dach einer Kirche in Krefeld erheblich beschädigt. Auf mehreren Quadratmetern haben sich in etwa 60 Meter Höhe Kupferbleche auf dem Dach der St.-Josef-Kirche in der Innenstadt gelöst. Es bestehe jederzeit die Gefahr, dass diese Bleche unkontrolliert herabstürzen können, teilte die Krefelder Feuerwehr am Montag mit. Ein Fachunternehmen könne wegen der aktuellen Wetterlage nicht ohne Eigengefährdung tätig werden, um die Schäden zu beseitigen, hieß es weiter.

Von dpa