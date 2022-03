Stundenlange Sperrung: Lastwagen brennt auf A1 aus

Wuppertal (dpa/lnw)

Nach dem Brand eines Gemüse-Lkw auf der Schwelmetalbrücke der A1 bei Wuppertal bleibt die Strecke in Richtung Dortmund noch mindestens bis zum späten Nachmittag gesperrt. Die Bergung und die Reinigung der Fahrbahn sei nach dem Feuer aufwendig, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. In Gegenrichtung werde ein Kran aufgebaut, so dass auch in Fahrtrichtung Köln nur ein Fahrstreifen frei sei. Der Verkehr staute sich in beiden Richtungen auf mehreren Kilometern.

Von dpa