Stürmer Schick vor Kader-Comeback bei Leverkusen

Mittelstürmer Patrik Schick steht vor einer Rückkehr in den Kader von Bayer Leverkusen. «Er hat heute trainiert. Er fühlt sich viel besser», sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag. Endgültig festlegen, ob der Tscheche gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) wieder aufläuft, wollte sich der Spanier aber nicht. «Wir sind glücklich, dass er wieder bei der Mannschaft zurück ist», sagte Alonso.

Schick hatte mit Leistenproblemen zu kämpfen gehabt und war in der Fußball-Bundesliga zuletzt Ende Oktober zum Einsatz gekommen.

Nationalspieler Florian Wirtz, der beim 2:0-Sieg gegen den VfL Bochum am Mittwoch sein Startelf-Comeback gegeben hatte, stellte Alonso einen erneuten Einsatz von Beginn an in Aussicht. Zu erschöpft sei der 19-Jährige nicht. «Er kann von Anfang an spielen. Jede Wettkampfminute ist für ihn wichtig», sagte Alonso. Wirtz war lange wegen eines Kreuzbandrisses ausgefallen. Charles Aránguiz steht noch nicht zur Verfügung.