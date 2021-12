Studie: Mehr problematische Handy-Nutzung in der Pandemie

Bochum (dpa)

Forscher der Ruhr-Universität Bochum sehen einen Zusammenhang zwischen «problematischer» Smartphone-Nutzung und dem Gefühl des Kontrollverlustes während der Pandemie. Die Studie wurde am Mittwoch in der Fachzeitschrift «PLOS ONE» publiziert. «Mit der Kontrolle in der Onlinewelt versuchten die Befragten den Kontrollverlust durch Corona auszugleichen», beschreibt Mitautorin und Psychologin Julia Brailovskaia den Effekt.

Von dpa