Student soll fünf Monate altes Baby missbraucht haben

Zwei 22 und 45 Jahre alte Männer stehen von Dienstag an wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in Wuppertal vor Gericht. Die jüngsten Opfer seien zur Tatzeit gerade mal fünf Monate und ein Jahr alt gewesen, sagt die Staatsanwaltschaft.

Ein 22-jähriger Student und ein 45-Jähriger müssen sich von diesem Dienstag (10.00) an wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in Wuppertal vor dem Landgericht verantworten. Der Student soll vier Kinder im Alter von fünf Monaten bis zwölf Jahren in seiner Heimat in Minden sexuell missbraucht haben. Der 45-Jährige aus Wetter an der Ruhr soll sich an einem einjährigen Jungen vergangen haben.

Die Ermittlungen gegen bundesweit mehr als 100 weitere Verdächtige, die einen Tauschring für Kinderpornografie gebildet haben sollen, waren von den Betreibern eines Onlineportals ausgelöst worden, die auf verdächtige Chat-Nachrichten gestoßen waren.