Stromschlag trifft 14-Jährigen beim Klettern auf Waggon

Düren (dpa/lnw)

Beim Klettern auf einen Güterwagen hat ein 14-Jähriger am Bahnhof Düren einen Stromschlag und schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte flogen den Schwerstverletzten am Freitag mit einem Hubschrauber in eine Klinik, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der 14-Jährige ist ersten Erkenntnissen zufolge an einer seitlichen Leiter hochgeklettert, durch den Stromschlag vom Wagendach zu Boden neben den Waggon gefallen und dort bewusstlos liegengeblieben. Anwesende Freunde, ein 14-jähriges Mädchen und ein 14-jähriger Junge, alarmierten die Rettungskräfte.

Von dpa