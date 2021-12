Stromausfall nach gut 24 Stunden weitgehend behoben

Der gut 24-stündige Stromausfall in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises mit mehreren Zehntausend betroffenen Menschen ist weitgehend behoben. «Seit 18 Uhr sind mehr als 21.000 Menschen in Much und Ruppichteroth wieder mit Strom versorgt. Weitere 20.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den Ortschaften von Neunkirchen-Seelscheid wurden ab 21.30 Uhr sukzessive zugeschaltet», teilte der Versorger Westnetz am späten Samstagabend mit. Die Reparatur der Schäden wird demnach noch einige Tage in Anspruch nehmen, da die Monteure manche Leitungen zunächst nur provisorisch wieder in Betrieb nehmen konnten.

Die Versorgung war seit einem Brand in einer Umspannstation am Freitagabend in mehreren Kommunen unterbrochen. 41.000 Einwohner in Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth waren seitdem vorübergehend ohne Strom. In wie vielen Haushalten mangels Strom etwa auch die Heizung bei den kühlen Temperaturen nicht funktionierte, war zunächst unklar. Nach Angaben von Westnetz wurden zahlreiche Notstromaggregate in den betroffenen Kommunen in Betrieb genommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen von Westnetz löste ein Kurzschluss den Brand in der Umspannanlage aus, wie eine Sprecherin des Unternehmens sagte. Die Anlage sei stark beschädigt worden. In schriftlichen Mitteilungen von Westnetz war von einem technischen Defekt die Rede.