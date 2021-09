Streitschlichter stirbt nach Messerangriff

Paderborn (dpa/lnw)

Rund eine Woche nach einem handgreiflichen Beziehungsstreit in Paderborn ist ein 30 Jahre alter Mann am Montag im Krankenhaus gestorben. Das teilten Staatsanwaltschaft Paderborn und Polizei Bielefeld am Dienstag mit. Der Mann soll nach Angaben der Ermittler versucht haben, den Streit zu beenden und war dabei durch ein Messer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 31-jähriger Deutscher, der zuvor seine 20-jährige Freundin geschlagen haben soll. Beim Tatmotiv gehen die Ermittler von Eifersucht aus.

Von dpa