Streit zwischen Vermietern und Mietern führt zu Schlägerei

Harsewinkel (dpa/lnw)

Ein Streit zwischen Mietern und Vermietern in Harsewinkel im Kreis Gütersloh hat in einer Schlägerei geendet. Einer der Vermieter, ein 56 Jahre alter Mann, wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete. Zunächst verbal, dann mit Fäusten und Tritten seien eine 40 Jahre alte Bewohnerin und drei 17- bis 19-jährige Männer demnach auf den Mann und seine Ehefrau losgegangen. Die 40-Jährige wurde leicht verletzt.

Von dpa